Scontro in diretta tra Calenda e Costamagna a Cartabianca: "Questa è un'aggressione" | VIDEO (Di giovedì 1 settembre 2022) È stato Scontro frontale l'altro ieri su Rai 3 a Cartabianca tra il leader di Azione Carlo Calenda e la giornalista Luisella Costamagna, ospiti entrambi nella trasmissione condotta da Bianca Berlinguer. Oggetto del dibattito, il Terzo Polo, nello specifico l'alleanza con Renzi che, secondo la giornalista, Calenda in passato avrebbe rinnegato più volte e in diverse occasioni. Il segretario di Azione, al termine di un lunghissimo botta e risposta con Costamagna, ha sbottato in diretta: "Sono venuto per rispondere alle domande. Questa non è una domanda, il modo in cui la pone è un'aggressione". Complimenti a @CarloCalenda. Per la santa pazienza pic.twitter.com/R9rNAFfnQr — annarita digiorgio (@ardigiorgio) August 31, ...

