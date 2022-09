Scambio Alonso-Aubameyang tra Chelsea e Barcellona (Di giovedì 1 settembre 2022) Marcos Alonso si sta sottoponendo alle visite mediche a Barcellona, mentre Aubameyang è volato in Inghilterra al Chelsea Si è concluso con la fumata bianco lo Scambio tra il Barcellona e il Chelsea di Marcos Alonso e Aubameyang. L’esterno sta sostenendo le visite mediche in Spagna, mentre l’attaccante è partito pochi minuti fa per raggiungere Londra e firmare con i Blues. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 settembre 2022) Marcossi sta sottoponendo alle visite mediche a, mentreè volato in Inghilterra alSi è concluso con la fumata bianco lotra ile ildi Marcos. L’esterno sta sostenendo le visite mediche in Spagna, mentre l’attaccante è partito pochi minuti fa per raggiungere Londra e firmare con i Blues. L'articolo proviene da Calcio News 24.

