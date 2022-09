zazoomblog : Salvini: È passata lepoca dei tecnici chiediamo la fiducia per la buona politica - #Salvini: #passata #lepoca… - ilmessaggeroit : Elezioni politiche 2022, Salvini: «L'epoca dei tecnici è passata, stravinceremo» - ultimora_pol : #Elezioni2022 Matteo #Salvini: 'I sondaggi dicono che stiamo per stravincere e che il centrodestra avrà due terzi… - Umastru1 : - Parlamenteide : Ore 17:06 - #Salvini, passata l'epoca dei tecnici -

Globalist.it

è tornato quello dei pieni poteri e nonostante i disastri commessi dalla destra pensa che la sua e quella dei suoi alleati sia 'alta politica'. "Èl'epoca dei tecnici. Noi chiediamo la ...Ricordo che se Matteosi trova ad affrontare un processo per il caso Open Arms è per il ... ndr) non per le sue idee, ma per unavicenda giudiziaria, utilizzando toni da grillino. In ... Salvini: “È passata l’epoca dei tecnici, chiediamo la fiducia per la buona politica” Nel centrodestra "chi prende un voto in più avrà l'onore e l'onere di indicare chi prenderà per mano questo Paese. Per me sarebbe entusiasmante". Sono parole di Matteo Salvini, leader della Lega, che ...A meno di un mese dalla elezioni politiche all'interno del centrodestra si assiste a scippi e cambi di maglia. In Campania la consigliera regionale Carmela Rescigno ha deciso di lasciare ...