Sainz ottimista, in Olanda un'altra Ferrari: Red Bull a misura di Spa (Di giovedì 1 settembre 2022) Dov'eravamo rimasti, prima di Spa? A una Ferrari buona per contendere la vittoria, sempre : di certo non distante da Red Bull quanto il monologo di Verstappen in Belgio ha raccontato. Zandvoort è alle ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di giovedì 1 settembre 2022) Dov'eravamo rimasti, prima di Spa? A unabuona per contendere la vittoria, sempre : di certo non distante da Redquanto il monologo di Verstappen in Belgio ha raccontato. Zandvoort è alle ...

TraversoLunedi : #Sainz: 'Ero ottimista che in gara i 6-7 decimi di ritardo in qualifica sarebbero stati minori, ma alla fine il dis… - FormulaPassion : Sainz: 'Ero ottimista che in gara i 6-7 decimi di ritardo in qualifica sarebbero stati minori, ma alla fine il dist… - F1ingenerale_ : Sergio #Perez termina le qualifiche dietro a #Sainz e #Verstappen. Domani partirà secondo a #Spa. #F1inGenerale… - Marco_3NLiL : In previsione gara Verstappen, anche partendo 14esimo può tranquillamente puntare alla vittoria. Ferrari deve esser… - FormulaPassion : #F1 | Con la penalità di Leclerc lo spagnolo diventa il punto di riferimento della Ferrari in vista del GP di domen… -