Politano, l’agente “Non ci è ancora riuscito!” (Di giovedì 1 settembre 2022) Mario Giuffredi, agente di Matteo Politano, ha parlato ai microfoni di tuttomercatoweb. Durante l’intervista Giuffredi ha toccato vari temi tra questi anche le capacità del suo assistito. Ecco le parole dell’agente del numero 21 azzurro: “Dico sinceramente che secondo me Politano è un grande giocatore e posso dire che a 29 anni ancora non ha espresso il suo massimo. È uno dei pochi calciatori che può davvero cambiare o determinare una partita da solo”. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) Il mercato del Napoli Durante l’intervista Giuffredi ha parlato anche dell’attuale sessione di mercato dei partenopei. Giuffredi ha “incoronato” il Napoli come vera regina della sessione: “Io faccio questo lavoro dal 2010 e penso che questo sia stato il mercato più difficile da quando ho cominciato. Penso sia stato ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 1 settembre 2022) Mario Giuffredi, agente di Matteo, ha parlato ai microfoni di tuttomercatoweb. Durante l’intervista Giuffredi ha toccato vari temi tra questi anche le capacità del suo assistito. Ecco le parole deldel numero 21 azzurro: “Dico sinceramente che secondo meè un grande giocatore e posso dire che a 29 anninon ha espresso il suo massimo. È uno dei pochi calciatori che può davvero cambiare o determinare una partita da solo”. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) Il mercato del Napoli Durante l’intervista Giuffredi ha parlato anche dell’attuale sessione di mercato dei partenopei. Giuffredi ha “incoronato” il Napoli come vera regina della sessione: “Io faccio questo lavoro dal 2010 e penso che questo sia stato il mercato più difficile da quando ho cominciato. Penso sia stato ...

cn1926it : #Politano, l’agente: “Matteo è un grande calciatore e può ancora migliorare” - susydigennaro : RT @napolimagazine: POLITANO - L'agente: 'E' un grande giocatore, non ha ancora espresso il suo massimo' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: POLITANO - L'agente: 'E' un grande giocatore, non ha ancora espresso il suo massimo' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: POLITANO - L'agente: 'E' un grande giocatore, non ha ancora espresso il suo massimo' - napolimagazine : POLITANO - L'agente: 'E' un grande giocatore, non ha ancora espresso il suo massimo' -