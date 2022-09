Parlami per 4 minuti e ti dirò chi sei: le chiacchiere secondo la scienza (Di giovedì 1 settembre 2022) Quattro minuti di chiacchiere possono sembrare davvero pochi, eppure la scienza ha scoperto che quei pochi minuti di convenevoli sono sufficienti a rivelare la nostra personalità: per esempio, se siamo introversi o estroversi, generosi o egoisti. Lo studio, pubblicato su PloS One, ha dimostrato che i convenevoli non sono qualcosa di superficiale e improduttivo, ma possono davvero parlarci del carattere del nostro interlocutore: “Le chiacchiere sono un modo importante per conoscere la personalità degli altri, che a sua volta ci aiuta a prevedere meglio come si comporteranno in futuro“, ha spiegato alla stampa il professor Daniel Sgroi dell’Università di Warwick, coautore dello studio. I ricercatori hanno reclutato 338 partecipanti e li hanno divisi in due gruppi, prima di farli incontrare di persona: a ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 1 settembre 2022) Quattrodipossono sembrare davvero pochi, eppure laha scoperto che quei pochidi convenevoli sono sufficienti a rivelare la nostra personalità: per esempio, se siamo introversi o estroversi, generosi o egoisti. Lo studio, pubblicato su PloS One, ha dimostrato che i convenevoli non sono qualcosa di superficiale e improduttivo, ma possono davvero parlarci del carattere del nostro interlocutore: “Lesono un modo importante per conoscere la personalità degli altri, che a sua volta ci aiuta a prevedere meglio come si comporteranno in futuro“, ha spiegato alla stampa il professor Daniel Sgroi dell’Università di Warwick, coautore dello studio. I ricercatori hanno reclutato 338 partecipanti e li hanno divisi in due gruppi, prima di farli incontrare di persona: a ...

