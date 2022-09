Nuova Codere conferma trend miglioramento con ricavi per 317,7 mln in II trimestre (Di giovedì 1 settembre 2022) (Adnkronos) – Nuova Codere, multinazionale leader nel settore del gioco privato, ha annunciato oggi i risultati del secondo trimestre del 2022. La compagnia ha raggiunto in questo periodo un fatturato di 317,7 mln di euro, che riflette una crescita dell’8,2% rispetto al trimestre precedente e una ripresa di quasi il 91% del fatturato prima della pandemia. Se la tendenza al rialzo viene mantenuta e il gruppo prevede di raggiungere i livelli del 2019 entro la fine dell’anno. Questo miglioramento dei ricavi è stato guidato nel negozio fisico da una forte performance guidata dall’Argentina. Dal canto suo, l’unità messicana ha risentito della lenta ripresa macro di quel mercato, oltre che di maggiori restrizioni sui tabacchi e promozioni commerciali; mentre, in Spagna, i risultati delle ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 1 settembre 2022) (Adnkronos) –, multinazionale leader nel settore del gioco privato, ha annunciato oggi i risultati del secondodel 2022. La compagnia ha raggiunto in questo periodo un fatturato di 317,7 mln di euro, che riflette una crescita dell’8,2% rispetto alprecedente e una ripresa di quasi il 91% del fatturato prima della pandemia. Se la tendenza al rialzo viene mantenuta e il gruppo prevede di raggiungere i livelli del 2019 entro la fine dell’anno. Questodeiè stato guidato nel negozio fisico da una forte performance guidata dall’Argentina. Dal canto suo, l’unità messicana ha risentito della lenta ripresa macro di quel mercato, oltre che di maggiori restrizioni sui tabacchi e promozioni commerciali; mentre, in Spagna, i risultati delle ...

