Mosca, Putin porta un mazzo di fiori rossi alla salma di Gorbaciov (Di giovedì 1 settembre 2022) A sorpresa Vladimir Putin è arrivato alla Clinica ospedaliera centrale di Mosca dove è morto martedì scorso l'ultimo leader sovietico Mikhail Gorbaciov. Una visita inaspettata, le cui immagini sono ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 1 settembre 2022) A sorpresa Vladimirè arrivatoClinica ospedaliera centrale didove è morto martedì scorso l'ultimo leader sovietico Mikhail. Una visita inaspettata, le cui immagini sono ...

LaVeritaWeb : Mentre Bruxelles studia una tassa sulle rinnovabili e Ursula Von der Leyen spinge per il price cap sulle forniture… - martaottaviani : Hanno fatto di tutto per tenere sotto tono i funerali di #Gorbaciov. Ma nonostante questo centinaia di persone sono… - Tg3web : A Mosca l'omaggio di migliaia di cittadini a Michail Gorbaciov, ultimo presidente dell'Unione Sovietica. Per lui ne… - pietro734 : RT @janavel7: 'Vola dal sesto piano di un ospedale di Mosca il presidente della società Lukoil, Ravil Maganov'. E dieci morti! Nella Russia… - fabiotempoMi : RT @MassimoVicario: Se a Mosca muoiono cadendo dalla finestra il Pd ulula al regime di Putin, mica come quelli che cadono dalle finestra a… -