Milano: arrestato per molestie monopattino, 'non ricordo ma non è una cosa da me' (Di giovedì 1 settembre 2022) Milano, 1 set. (Adnkronos) - "Non ricordo cosa ho fatto quelle sere, ma non è una cosa da me, io non ho problemi con le ragazze. Assumo alcol e psicofarmaci ho delle immagini, ma non ricordo" di aver fatto quello di cui vengo accusato. Così il 21enne arrestato per violenze sessuali nei confronti di quattro donne, tra i 19 e i 33 anni, tutte avvicinate in monopattino e poi aggredite tra maggio e giugno scorso a Milano ha risposto nell'interrogatorio davanti al gip Roberto Crepaldi. Il giovane, accompagnato dall'avvocato Walter Massara, ha risposto alle domande e ha raccontato la difficoltà nel superare la morte del padre e del percorso psicologico per riuscire a rimettersi in piedi. Nessuna ammissione su quelle violenze, riprese anche in alcuni video, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022), 1 set. (Adnkronos) - "Nonho fatto quelle sere, ma non è unada me, io non ho problemi con le ragazze. Assumo alcol e psicofarmaci ho delle immagini, ma non" di aver fatto quello di cui vengo accusato. Così il 21enneper violenze sessuali nei confronti di quattro donne, tra i 19 e i 33 anni, tutte avvicinate ine poi aggredite tra maggio e giugno scorso aha risposto nell'interrogatorio davanti al gip Roberto Crepaldi. Il giovane, accompagnato dall'avvocato Walter Massara, ha risposto alle domande e ha raccontato la difficoltà nel superare la morte del padre e del percorso psicologico per riuscire a rimettersi in piedi. Nessuna ammissione su quelle violenze, riprese anche in alcuni video, ...

