"Messaggio pericoloso", la Canalis beve un bicchiere d'acqua e scoppia la bufera (Di giovedì 1 settembre 2022) Elisabetta Canalis è finita nella bufera per la pubblicità dell'acqua San Benedetto. Secondo quanto denuncia la pagina Instagram Aestetica sovietica il Messaggio dello spot di cui l'ex velina è protagonista è molto pericoloso perché la Canalis, come si vede nel breve filmato, appena sveglia si prepara la colazione con due fette di pane e dopo averle bruciate nel tostapane, decide di uscire di casa senza mangiare e portando con sé la bottiglietta d'acqua minerale. Insomma, potrebbe lasciar intendere che l'acqua possa sostituire un pasto come la colazione. Questo invito alla dieta sembra ancora più palese quando nella seconda parte dello spot l'ex velina si trova a parlare con sé stessa sulla copertina di una rivista di moda. La ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) Elisabettaè finita nellaper la pubblicità dell'San Benedetto. Secondo quanto denuncia la pagina Instagram Aestetica sovietica ildello spot di cui l'ex velina è protagonista è moltoperché la, come si vede nel breve filmato, appena sveglia si prepara la colazione con due fette di pane e dopo averle bruciate nel tostapane, decide di uscire di casa senza mangiare e portando con sé la bottiglietta d'minerale. Insomma, potrebbe lasciar intendere che l'possa sostituire un pasto come la colazione. Questo invito alla dieta sembra ancora più palese quando nella seconda parte dello spot l'ex velina si trova a parlare con sé stessa sulla copertina di una rivista di moda. La ...

