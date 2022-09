"L'Europa sia casa comune. Se c'è unità siamo in tempo per riparare tutte le crepe" (Di giovedì 1 settembre 2022) Nel suo ultimo libro-testamento, lo statista Gorbaciov chiama i leader a muoversi in fretta e non risparmia accuse: "La Russia non può essere solo spettatrice" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 1 settembre 2022) Nel suo ultimo libro-testamento, lo statista Gorbaciov chiama i leader a muoversi in fretta e non risparmia accuse: "La Russia non può essere solo spettatrice"

DantiNicola : Per chi ha conosciuto la cortina di ferro, l’Europa divisa in 2, ha rappresentato la speranza di un'Europa libera e… - Antonio_Tajani : L'Europa sia solidale con Italia e Germania che soffrono più di tutti la crisi energetica. Non sia solo Mosca a dec… - vitopetrocelli : Sara Reginella dal Donbass: “E' nazismo, senza se e senza ma. Ed è gravissimo che in Europa non sia stato dato l'al… - toro_df : @68shoulder Anche se non vogliono dirlo, Juric è stato preso per rifondare ma soprattutto per tornare in Europa. E… - DessiSelvaggia : RT @Lantidiplomatic: INTERVISTA DE L'ANTIDIPLOMATICO A SARA REGINELLA IN DONBASS È nazismo, senza se e senza ma. Possono continuare ad att… -