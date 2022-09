Il motore italiano dell’EuroDrone. La firma tra Airbus e Avio Aero (Di giovedì 1 settembre 2022) Dopo l’annuncio della selezione del motore Catalyst proposto da Avio Aero per equipaggiare l’EuroDrone di Airbus, arriva la firma definitiva del contratto tra le due società per la fornitura di 120 propulsori, oltre alla relativa manutenzione e i servizi collegati. La firma del contratto segue l’annuncio della selezione del motore dello scorso 25 marzo e ufficializza la collaborazione tra il motorista e l’airframer, permettendo di seguire la tabella di marcia prefissata da Airbus che vede per il 2024 la produzione del primo prototipo di EuroDrone, destinato a entrare in servizio per la fine del decennio. Il sistema a pilotaggio remoto è il primo del suo genere a essere nato completamente dalla collaborazione delle industrie europee del settore. La ... Leggi su formiche (Di giovedì 1 settembre 2022) Dopo l’annuncio della selezione delCatalyst proposto daper equipaggiare l’EuroDrone di, arriva ladefinitiva del contratto tra le due società per la fornitura di 120 propulsori, oltre alla relativa manutenzione e i servizi collegati. Ladel contratto segue l’annuncio della selezione deldello scorso 25 marzo e ufficializza la collaborazione tra il motorista e l’airframer, permettendo di seguire la tabella di marcia prefissata dache vede per il 2024 la produzione del primo prototipo di EuroDrone, destinato a entrare in servizio per la fine del decennio. Il sistema a pilotaggio remoto è il primo del suo genere a essere nato completamente dalla collaborazione delle industrie europee del settore. La ...

