Il debito pubblico è cresciuto di 116 miliardi in 15 mesi? L’affermazione di Meloni è corretta

(Di giovedì 1 settembre 2022) Il 30 agosto, durante un evento elettorale a Cosenza, in Calabria, la leader di Fratelli d’Italia Giorgiaha commentato (min. 10:39) l’andamento delitaliano, dichiarando che negli ultimi 15di «116di euro». Abbiamo verificato che cosa dicono i numeri:ha citato un dato corretto. La versione originale di questo articolo è stata pubblicata il 31 agosto 2022 sul sito di Pagella Politica. Clicca qui per scoprire tutti i fact-checking, divisi per politici e partiti. Per chi ha fretta: A marzo 2021 ilitaliano aveva un valore pari a 2.650e 536 milioni di euro,a giugno 2022 fino a 2.766 ...

