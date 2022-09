Hernandez-Berardi, fallo da rosso ma è giusto fischiare il fuorigioco: cruciale la differenza tra giocata e deviazione (Di giovedì 1 settembre 2022) Nell’epoca del fuorigioco semiautomatico e delle linee tracciate dal Var, il margine di errore – in questo ambito – si è drasticamente ridotto. Direi quasi azzerato, se non fosse per l’unico errore commesso nello scorso campionato che, non è un segreto, è quello del gol di Acerbi in Spezia-Lazio. Ci sono audio che spiegano l’errore, per i curiosi. Resta però un tema di interpretazione su una casistica in particolare, quella del tocco del difensore. È successo in Sassuolo–Milan, con Berardi lanciato verso la porta rossonera, trattenuto da Theo Hernandez, già ammonito. Prima specifica utile: se fosse stato fischiato il fallo, non si sarebbe trattato di secondo cartellino giallo ma di espulsione diretta. Theo trattiene Berardi in maniera “non genuina”, ovvero con la parte alta del corpo, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) Nell’epoca delsemiautomatico e delle linee tracciate dal Var, il margine di errore – in questo ambito – si è drasticamente ridotto. Direi quasi azzerato, se non fosse per l’unico errore commesso nello scorso campionato che, non è un segreto, è quello del gol di Acerbi in Spezia-Lazio. Ci sono audio che spiegano l’errore, per i curiosi. Resta però un tema di interpretazione su una casistica in particolare, quella del tocco del difensore. È successo in Sassuolo–Milan, conlanciato verso la portanera, trattenuto da Theo, già ammonito. Prima specifica utile: se fosse stato fischiato il, non si sarebbe trattato di secondo cartellino giallo ma di espulsione diretta. Theo trattienein maniera “non genuina”, ovvero con la parte alta del corpo, ...

