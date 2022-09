Governo: Cdm, per siccità 5,7 mln euro a Liguria e 4,3 a Toscana (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set. (Adnkronos) – “Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, ha deliberato l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 4 luglio 2022, in relazione alla situazione di deficit idrico in atto, ai territori delle regioni Liguria e Toscana ricadenti nel bacino distrettuale dell’Appennino settentrionale”. Si legge nelle nota del Cdm. “Per far fronte ai primi interventi (organizzazione ed effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione e al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture) sono stati stanziati 10.000.000 di euro, di cui 5.700.000 euro per la Regione Liguria e 4.300.000 euro per la Regione Toscana”. Inoltre, “l’estensione ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set. (Adnkronos) – “Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, ha deliberato l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 4 luglio 2022, in relazione alla situazione di deficit idrico in atto, ai territori delle regioniricadenti nel bacino distrettuale dell’Appennino settentrionale”. Si legge nelle nota del Cdm. “Per far fronte ai primi interventi (organizzazione ed effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione e al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture) sono stati stanziati 10.000.000 di, di cui 5.700.000per la Regionee 4.300.000per la Regione”. Inoltre, “l’estensione ...

