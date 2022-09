Gazzetta – Roma | ecco i nomi per accontentare Mourinho

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 1 settembre 2022) 2022-08-31 17:24:45 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della GdS: Il difensore atteso dall’allenatore forse non arriverà subito, ma Pinto è pronto a riaprire a gennaio la caccia a Zagadou, Diallo o N’Dicka. Nel frattempo il tecnico studia cambi di ruolo Quando ieri sera Josèdiceva di non avere il coraggio di chiedere a Pinto e ai Friedkin anche un difensore non bluffava. Lui lo vorrebbe, la società sa perfettamente che servirebbe ma, in questi ultimi due giorni di mercato, che terminerà domani, lanon è intenzionata a tornare sul mercato in entrata. Da voci fantasiose (Acerbi) a voci più realistiche (Zagadou o Diallo), in questo momento la priorità è capire che fine farà Kluivert – e con lui un affare da nove milioni sicuri – e sfoltire, se possibile, ancora un po’ la rosa con le cessioni di Riccardi, Coric e ...