F1, Lewis Hamilton: “Dobbiamo rendere la W13 competitiva in ogni pista, come fa la Red Bull” (Di giovedì 1 settembre 2022) Lewis Hamilton dà il via al suo fine settimana del Gran Premio d’Olanda, quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022, con la chiara intenzione di mettersi alle spalle quanto avvenuto a Spa-Francorchamps. Nello scorso weekend, infatti, il sette volte campione del mondo ha concluso anzitempo la sua gara, con una collisione alla curva “Les Combes” con Fernando Alonso, già nel corso del primo giro. Un errore che lo stesso portacolori della Mercedes ha bollato come “non da lui” e che, quindi, darà ulteriore spinta al “Re Nero” per ben figurare nel Gran Premio d’Olanda che prenderà il via da domani con le due sessioni di prove libere. Cosa si aspetta Lewis Hamilton dalla tappa di Zandvoort? L’inglese ha raccontato le sue sensazioni a Sky Sports UK. “Ci sono cose buone sulla nostra macchina ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 settembre 2022)dà il via al suo fine settimana del Gran Premio d’Olanda, quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022, con la chiara intenzione di mettersi alle spalle quanto avvenuto a Spa-Francorchamps. Nello scorso weekend, infatti, il sette volte campione del mondo ha concluso anzitempo la sua gara, con una collisione alla curva “Les Combes” con Fernando Alonso, già nel corso del primo giro. Un errore che lo stesso portacolori della Mercedes ha bollato“non da lui” e che, quindi, darà ulteriore spinta al “Re Nero” per ben figurare nel Gran Premio d’Olanda che prenderà il via da domani con le due sessioni di prove libere. Cosa si aspettadalla tappa di Zandvoort? L’inglese ha raccontato le sue sensazioni a Sky Sports UK. “Ci sono cose buone sulla nostra macchina ...

OA_Sport : #F1, Lewis #Hamilton: “Dobbiamo rendere la W13 competitiva in ogni pista, come fa la Red Bull” #DutchGP - S7ILLIRISE : io non posterei sto video visto che dimostra il fatto che lewis hamilton vive nella testa di alonso lol - automotorinews : ??? #F1, team radio fuori luogo: Fernando #Alonso si scusa con Lewis #Hamilton ??? 'Il nostro momento di parlare con… - bittercoffeeh : @24f1senna Di solito le librerie molto grandi hanno anche alcune riviste internazionali nella sezione giornali. Opp… - SimonTheWatcher : @CacciottoD @poesiadeimotori Io non ho mai detto che Lewis si ritirerà a fine 2023. Vedo probabile un suo rinnovo f… -