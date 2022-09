Empoli, adesso è ufficiale: arriva Pjaca dalla Juventus, prestito con diritto (Di giovedì 1 settembre 2022) Marko Pjaca è ufficialmente un giocatore dell’Empoli. La seconda punta croata difenderà dunque la causa dei toscani, dopo un’esperienza altalenante con la maglia del Torino. Limitato spesso dagli infortuni, talvolta gravi peraltro, Pjaca proverà a riscattarsi in una pizza perfetta per esprimere il suo talento come Empoli; operazione in prestito con diritto di riscatto a beneficio dei toscani di Aurelio Andreazzoli, i quali hanno di recente provveduto a depositare il contratto in Lega. Nuova esperienza quindi per Pjaca, nuovo giocatore dell’Empoli, in prestito dalla Juventus. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 1 settembre 2022) Markoè ufficialmente un giocatore dell’. La seconda punta croata difenderà dunque la causa dei toscani, dopo un’esperienza altalenante con la maglia del Torino. Limitato spesso dagli infortuni, talvolta gravi peraltro,proverà a riscattarsi in una pizza perfetta per esprimere il suo talento come; operazione incondi riscatto a beneficio dei toscani di Aurelio Andreazzoli, i quali hanno di recente provveduto a depositare il contratto in Lega. Nuova esperienza quindi per, nuovo giocatore dell’, in. SportFace.

