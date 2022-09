Emergenza gas, Cingolani: termosifoni giù e accesi un'ora in meno | Granarolo - Lactalis: rischio latte a 2 euro/litro (Di giovedì 1 settembre 2022) Da ottobre nuove regole per il riscaldamento nelle case. Il ministro Luigi Di Maio annuncia entro la prossima settimana un decreto per calmierare i prezzi delle ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 1 settembre 2022) Da ottobre nuove regole per il riscaldamento nelle case. Il ministro Luigi Di Maio annuncia entro la prossima settimana un decreto per calmierare i prezzi delle ...

GianniGirotto : Per l'emergenza #gas l'Italia ha speso sinora circa €50miliardi. Se li avessimo investiti (non spesi) sulle… - NicolaPorro : ?? Le responsabilità di Letta sull’emergenza gas, la situazione paradossale di Eni e il #FestivaldiVenezia contro la… - TizianaFerrario : in piena emergenza gas e in piena campagna elettorale il governo #Draghi,in carica solo x affari correnti,deve pren… - angelazoppo : A Dublino l’emergenza gas ispira titoli scespiriani, e in effetti è un dramma #gas #bollette #caroenergia… - bendinelli2011 : RT @andreaalpini3: Romano (PD): 'Ci ricatta con il gas, perché ci siamo dimenticati di dire, lo sappiamo tutti, che questa emergenza gas na… -