Elezioni: Zampa, 'proposta Fdi su feti aberrante, Meloni è d'accordo?' (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set. (Adnkronos) - “La proposta di sepoltura dei feti abortiti che Fratelli d'Italia annuncia di volere con una specifica proposta di legge, ha un solo scopo: sorvegliare e punire le donne". Così Sandra Zampa, responsabile Salute nella segreteria nazionale del Pd. "Emerge in essa la chiara volontà di legittimare un'azione punitiva nei confronti delle donne che, nel pieno rispetto della legge italiana, la 194, fanno ricorso all'interruzione di gravidanza. Ma emerge anche una volontà di controllo e repressione delle donne e di negazione del principio dell'autodeterminazione e della libertà femminile". "Nell'annuncio davvero aberrante che arriva oggi da esponenti di Fratelli d'Italia, (e colpisce che fra loro ci sia una donna, Isabella Rauti), non c'è alcuna volontà o intenzione di supportare le ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set. (Adnkronos) - “Ladi sepoltura deiabortiti che Fratelli d'Italia annuncia di volere con una specificadi legge, ha un solo scopo: sorvegliare e punire le donne". Così Sandra, responsabile Salute nella segreteria nazionale del Pd. "Emerge in essa la chiara volontà di legittimare un'azione punitiva nei confronti delle donne che, nel pieno rispetto della legge italiana, la 194, fanno ricorso all'interruzione di gravidanza. Ma emerge anche una volontà di controllo e repressione delle donne e di negazione del principio dell'autodeterminazione e della libertà femminile". "Nell'annuncio davveroche arriva oggi da esponenti di Fratelli d'Italia, (e colpisce che fra loro ci sia una donna, Isabella Rauti), non c'è alcuna volontà o intenzione di supportare le ...

