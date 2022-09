anteprima24 : ** #Concerto di Gigi D'Alessio annullato: botta e risposta social tra l'artista e gli organizzatori **… - gishungry : @91HsFratb gigi maggiorenne che porta nik al concerto di harry era - CorriereCitta : ‘Problemi tecnici ed economici’: Gigi D’Alessio annulla senza preavviso il concerto a Cinecittà World. Il parco: “F… - noe_strangis : gigi che ne dici di guardare questo edit molto carino che ho fatto sul concerto del 27??????? #luigistrangis… - lifeisgreathl : Immaginate andare ad un concerto di Gigi e cantare partirò da zero urlando. Ecco rileggete la prima parola: -

Duomo, h 18.30E TALK CON AL BANO, GIOVANNI CACCAMO EMARZULLO Piazza Municipio, h 20.30 Vietri sul Mare Vietri cultura BORGO DIVINO IN TOUR Albori, h 21.00 - Lunedì 5 Settembre Agerola ...Non mancheranno anche in questo caso le alternative, così come i cocktail del Bar. La serata ... Il programma di questosi apre con il magniloquente preludio del Te Deum di Marc - Antoine ...Il concerto in programma sabato 3 settembre di Gigi D’Alessio non si terrà. Ad annullarlo, mandando ‘su tutte le furie’ la Direzione del Parco Divertimenti Cinecittà World dove si sarebbe dovuto tener ...Possiamo dire che la mattina di Radio Capital sarà in qualche modo diversa. Fra i conduttori non figura più - infatti - Selvaggia Lucarelli. Per quanto riguarda "Le Mattine" sono presenti Daria Bignar ...