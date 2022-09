Classifica Vuelta a España 2022 | Evenepoel maglia roja | che balzo per Kelderman e Polanc!

(Di giovedì 1 settembre 2022) Richard Carapaz si toglie una bella soddisfazione e si impone nella dodicesima tappa della, caratterizzata da 192,7 km con partenza a Salobreña e arrivo a Peñas Blancas. Lo scalatore colombiano della Ineos, campione olimpico in carica, è entrato nella fuga giusta per poi far valere le sue grandi qualità nell’ascesa finale. Nessuno scossone di rilievo nelle primissime posizioni della generale, con Remcoche si conferma saldamente inrossa con 2’41” su Primoz Roglic e 3’03” su Enric Mas. Ha perso 11? Carlos Rodriguez, sempre 4° davanti al connazionale iberico Juan Ayuso. Grandeavanti di Wilco, che guadagna ben 15 posizioni grazie alla fuga odierna ed ora è 6° a 6’28” dalla vetta. Di seguito la ...

Richard Carapaz ha vinto la tappa numero 12 della, Salobrena - Penas Blancas Estepona, 193 chilometri. L'olimpionico di Ineos - Grenadiers, 29 anni, era fuorima è riuscito prima ad andare in fuga e poi a staccare tutti i compagni ...Arriva uno squillo da Richard Carapaz allaa Espana 2022. Il corridore della Ineos Grenadiers vince la tappa odierna grazi e a una fuga ...Kelderman che recupera divese posizioni in...ROMA, 01 SET - L'ecuadoriano Richard Carapaz (Ineos-Grenadiers) ha vinto la 12/ tappa del giro di Spagna, imponendosi per la prima volta in questa corsa sull'arrivo in salita alle Penas Blancas, a qu ...Acuto dell'ecuadoriano, che batte i compagni di una fuga che riscrive la graduatoria: a guidarla sempre Evenepoel, che scivola in discesa ...