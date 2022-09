C’è una strategia coordinata dietro all’attacco hacker a Eni, successivo a quello a GSE? (Di giovedì 1 settembre 2022) Di che natura è l’attacco hacker a Eni? E – soprattutto – ha in qualche modo a che fare con quello subito dal Gestore dei servizi energetici italiano, che risale alla nottata tra domenica e lunedì? La matrice può essere considerata la stessa? Si parla, in entrambi i casi, di un malware di ultima generazione. E – in entrambi i casi – sembra essere destinato a aziende o enti cruciali negli equilibri energetici interni di un Paese, come l’Italia, che soffre molto l’attuale situazione geopolitica. Eni ha confermato un accesso anomalo ai propri sistemi informatici nei giorni scorsi. Non è stato specificato quando, esattamente, ma i tempi sembrano coincidere proprio con l’attacco subito da GSE. LEGGI ANCHE > Il Gestore dei servizi energetici italiano è stato colpito da un attacco hacker nei giorni scorsi Attacco ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 1 settembre 2022) Di che natura è l’attaccoa Eni? E – soprattutto – ha in qualche modo a che fare consubito dal Gestore dei servizi energetici italiano, che risale alla nottata tra domenica e lunedì? La matrice può essere considerata la stessa? Si parla, in entrambi i casi, di un malware di ultima generazione. E – in entrambi i casi – sembra essere destinato a aziende o enti cruciali negli equilibri energetici interni di un Paese, come l’Italia, che soffre molto l’attuale situazione geopolitica. Eni ha confermato un accesso anomalo ai propri sistemi informatici nei giorni scorsi. Non è stato specificato quando, esattamente, ma i tempi sembrano coincidere proprio con l’attacco subito da. LEGGI ANCHE > Il Gestore dei servizi energetici italiano è stato colpito da un attacconei giorni scorsi Attacco ...

