(Di giovedì 1 settembre 2022) (Adnkronos) – In mezzo alla strada, alle 9 di questa mattina, hato al braccio sinistro e all’addome un 42enne del Bangladesh al culmine di un banale litigio per poi darsi alla fuga. E’ successo in via Cavour, a. Tre ore più tardi, evidentemente messo alle strette dalle ricerche scattate nell’immediato, il presunto aggressore, undel posto, si è presentato insieme al proprio legale di fiducia negli uffici del Comando Stazione diVillanova, consegnando ai Carabinieri il coltello utilizzato per l’aggressione, poi sequestrato.per tentato omicidio, è stato portato nella Casa Circondariale di Uta, in attesa della prossima udienza di convalida, mentre la vittima è tuttora ricoverata nell’ospedale SS. Trinità diin prognosi ...

telodogratis : Cagliari, accoltella uomo e fugge: arrestato 20enne - News24_it : Cagliari, accoltella uomo e fugge: arrestato 20enne - vivereitalia : Cagliari, accoltella uomo e fugge: arrestato 20enne - ledicoladelsud : Cagliari, accoltella uomo e fugge: arrestato 20enne - fisco24_info : Cagliari, accoltella uomo e fugge: arrestato 20enne: (Adnkronos) - Vittima in prognosi riservata… -

... il presunto aggressore, un 20enne del posto, si è presentato insieme al proprio legale di fiducia negli uffici del Comando Stazione diVillanova, consegnando ai Carabinieri il coltello ...Ma dalla Sezione radiomobile della Compagnia di, i militari parlano in ogni caso di 'futili motivi'. Il fatto è avvenuto in via Cavour . Il cittadino straniero residente in città è stato ...CAGLIARI Sangue in centro a Cagliari. Un giovane di Cagliari ha accoltellato un bengalese di 42 anni, colpendolo al braccio sinistro e all’addome. L’aggressione è scattata per futili motivi e l’accolt ...(Adnkronos) – In mezzo alla strada, alle 9 di questa mattina, ha accoltellato al braccio sinistro e all’addome un 42enne del Bangladesh al culmine di un banale litigio per poi darsi alla fuga. E’ ...