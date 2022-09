Brindisi | 52enne uccide l’ex compagna a colpi di fucile e poi si toglie la vita

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 settembre 2022) Una donna di 47 anni, Giuseppina Fumarola, è stata uccisa adi pistola la mattina del 1 settembre a Villa Castelli () dal suo ex compagno – Vito Sussa, muratore di 52 – che poi si è suicidato impiccandosi nella propria abitazione. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, la donna stava andando a lavorare in un’azienda tessile quando l’uomo l’ha raggiunta perrla. Le ha sparato duedial petto non appena è uscita dalla macchina. L’arma era regolarmente detenuta. Sul luogo dell’omicidio, a pochi metri dall’ingresso dell’azienda dove lavorava la vittima, sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale di Villa Castelli. Secondo gli inquirenti Sussa non accettava la fine della relazione con Fumarola. Quest’ultima aveva due figli nati da una precedente ...