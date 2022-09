Beatrice Valli pronta per Venezia avvisa: “Non permettetevi di insultarmi” (Di giovedì 1 settembre 2022) Beatrice Valli domani sarà presente sul red carpet di Venezia 79, non è la prima volta che lei e anche suo marito, Marco Fantini, vengono invitati all’evento. Il Festival del Cinema, come la stessa Valli ha ricordato, non è solo una kermesse dedicata al mondo del cinema ma anche ad altre attività ed è una vetrina per moli sponsor che invitano gli influencer per pubblicizzare prodotti ed eventi. Proprio di questo ha voluto parlare Beatrice Valli, poche ore prima di partire alla volta di Venezia, visto che ogni anno, si leggono sui social e sul web le solite polemiche. “Che cosa ci fanno quelli lì, questa gente cosa vuole a Venezia , se non sono attori o attrici…” sono solo alcune delle tante polemiche che esplodono nella settimana dedicata al Festival ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 1 settembre 2022)domani sarà presente sul red carpet di79, non è la prima volta che lei e anche suo marito, Marco Fantini, vengono invitati all’evento. Il Festival del Cinema, come la stessaha ricordato, non è solo una kermesse dedicata al mondo del cinema ma anche ad altre attività ed è una vetrina per moli sponsor che invitano gli influencer per pubblicizzare prodotti ed eventi. Proprio di questo ha voluto parlare, poche ore prima di partire alla volta di, visto che ogni anno, si leggono sui social e sul web le solite polemiche. “Che cosa ci fanno quelli lì, questa gente cosa vuole a, se non sono attori o attrici…” sono solo alcune delle tante polemiche che esplodono nella settimana dedicata al Festival ...

aurora_gianna : Non c’entra nulla con noi ma se vi va andate a vedervi le ultime storie di Beatrice Valli ???? #jeru - Novella_2000 : “Il sole di Ibiza è diverso da quello di Forte dei Marmi”: la teoria di Beatrice Valli scatena l’ironia del web (VI… - redazionerumors : Belen Rodriguez, Chiara Ferragni e Beatrice Valli sono solo alcuni nomi dei vip che hanno deciso di posare in tople… - zazoomblog : Beatrice Valli: al mare fa sognare i suoi follower - #Beatrice #Valli: #sognare #follower - redazionerumors : Beatrice Valli su Instagram crea scalpore: negli scatti indossa un abito bianco trasparente che non lascia spazio a… -