Bargiggia: “Il Napoli chiede spiegazioni a Spalletti. Ecco cosa non ha convinto col Lecce” (Di giovedì 1 settembre 2022) Il Napoli pareggia con il Lecce, la dirigenza azzurra chiede spiegazioni a Luciano Spalletti che ha fatto tanti cambi di formazione. Secondo quanto fa sapere Paolo Bargiggia la dirigenza partenopea ha chiesto spiegazioni per la prestazione non proprio esaltante del Napoli col Lecce. Secondo pareggio consecutivo degli azzurri che anche contro la Fiorentina hanno fatto molta fatica ad esprimere il proprio gioco. Lo ha ha detto anche Spalletti in conferenza stampa. Ma è chiaro che il Napoli non ha minimamente convinto col Lecce che ha contrastato molto bene la formazione azzurra, anche se Osimhen in un paio di occasioni poteva fare molto meglio. Paolo ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 1 settembre 2022) Ilpareggia con il, la dirigenza azzurraa Lucianoche ha fatto tanti cambi di formazione. Secondo quanto fa sapere Paolola dirigenza partenopea ha chiestoper la prestazione non proprio esaltante delcol. Secondo pareggio consecutivo degli azzurri che anche contro la Fiorentina hanno fatto molta fatica ad esprimere il proprio gioco. Lo ha ha detto anchein conferenza stampa. Ma è chiaro che ilnon ha minimamentecolche ha contrastato molto bene la formazione azzurra, anche se Osimhen in un paio di occasioni poteva fare molto meglio. Paolo ...

SerraniAle : @Paolo_Bargiggia @sscnapoli @OfficialUSLecce Avete bruciato Mr.Champions Ancellotti…il problema non è Spalletti…il problema è Napoli - aldo_liguori : @Paolo_Bargiggia @sscnapoli @OfficialUSLecce Oramai ufficio stampa napoli. - napolipiucom : Bargiggia: 'Il Napoli chiede spiegazioni a Spalletti. Ecco cosa non ha convinto col Lecce' #CalcioNapoli #napoli… - lettore1969 : @Lentulusbatiato @Paolo_Bargiggia @sscnapoli @OfficialUSLecce Se il Napoli è una media pensa le altre, che tengono… - Lentulusbatiato : @lettore1969 @Paolo_Bargiggia @sscnapoli @OfficialUSLecce 8 punti in 4 partite sono un lusso per il Napoli. Stiamo… -