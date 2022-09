Atalanta, Boga non parte ma rimane a casa: niente Leicester per l’attaccante (Di giovedì 1 settembre 2022) Situazione di difficile lettura quella tra Jeremie Boga e l’Atalanta, che in queste ultime ore ha rifiutato l’offerta del Leicester per l’attaccante. Resta ancora qualche ora per le cessioni in Inghilterra (mezzanotte locale, l’una in Italia), ma il tempo scorre e al momento la società orobica non ha nessun accordo per cedere l’ex Sassuolo. Boga ieri era stato regolarmente convocato per Atalanta-Torino, ma quest’oggi non si è presentato al Gewiss Stadium ufficialmente “dopo una giornata impegnativa” su consiglio della dirigenza nerazzurra. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 1 settembre 2022) Situazione di difficile lettura quella tra Jeremiee l’, che in queste ultime ore ha rifiutato l’offerta delper. Resta ancora qualche ora per le cessioni in Inghilterra (mezzanotte locale, l’una in Italia), ma il tempo scorre e al momento la società orobica non ha nessun accordo per cedere l’ex Sassuolo.ieri era stato regolarmente convocato per-Torino, ma quest’oggi non si è presentato al Gewiss Stadium ufficialmente “dopo una giornata impegnativa” su consiglio della dirigenza nerazzurra. SportFace.

