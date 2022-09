Alimenti, Neuromed svela limiti etichetta 'Nutri-score' (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set. (Adnkronos Salute) - "L'etichetta Nutrizionale non basta se non si riduce il consumo di Alimenti ultra-processati". E' quanto ha stabilito uno studio del dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione dell'Irccs Neuromed, in collaborazione con l'Università dell'Insubria di Varese e Como, l'Università di Catania e Mediterranea Cardiocentro di Napoli. Pubblicato sul 'British Medical Journal', lo studio ha analizzato l'impatto combinato sulla salute del sistema di etichettatura 'Nutri-score' e del grado di trasformazione degli Alimenti. "Gli Alimenti non sono caratterizzati solo dalla loro composizione e qualità Nutrizionale, ma anche dal grado di lavorazione a cui sono sottoposti - osservano i ricercatori - ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set. (Adnkronos Salute) - "L'zionale non basta se non si riduce il consumo diultra-processati". E' quanto ha stabilito uno studio del dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione dell'Irccs, in collaborazione con l'Università dell'Insubria di Varese e Como, l'Università di Catania e Mediterranea Cardiocentro di Napoli. Pubblicato sul 'British Medical Journal', lo studio ha analizzato l'impatto combinato sulla salute del sistema ditura '' e del grado di trasformazione degli. "Glinon sono caratterizzati solo dalla loro composizione e qualitàzionale, ma anche dal grado di lavorazione a cui sono sottoposti - osservano i ricercatori - ...

