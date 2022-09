Alessandra Amoroso, il concerto a San Siro stasera in tv su Canale 5: la scaletta (Di giovedì 1 settembre 2022) Andrà in onda oggi, 1 settembre, su Canale 5 lo spettacolo di Alessandra Amoroso dello scorso 13 luglio allo Stadio Meazza di san Siro “Tutto accade a San Siro”. La cantante presenterà quasi tutto il suo repertorio L’Amoroso canta quasi il suo repertorio, accompagnata da un’orchestra di 47 elementi e dalla sua storica band composta da 8 musicisti. La cantante si trasforma in una showgirl perché si esibisce con 90 ballerini, sulle coreografie di Veronica Peparini, regalando al pubblico momenti di divertente intrattenimento. La Amoroso festeggia il suo 200esimo concerto Si tratta di uno show che viene realizzato appositamente per Alessandra Amoroso che per la prima volta, il 13 luglio scorso, si è esibita allo stadio San ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 1 settembre 2022) Andrà in onda oggi, 1 settembre, su5 lo spettacolo didello scorso 13 luglio allo Stadio Meazza di san“Tutto accade a San”. La cantante presenterà quasi tutto il suo repertorio L’canta quasi il suo repertorio, accompagnata da un’orchestra di 47 elementi e dalla sua storica band composta da 8 musicisti. La cantante si trasforma in una showgirl perché si esibisce con 90 ballerini, sulle coreografie di Veronica Peparini, regalando al pubblico momenti di divertente intrattenimento. Lafesteggia il suo 200esimoSi tratta di uno show che viene realizzato appositamente perche per la prima volta, il 13 luglio scorso, si è esibita allo stadio San ...

