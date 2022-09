Agente uccide afroamericano disarmato nel suo letto (Di giovedì 1 settembre 2022) Un Agente di Columbus, in Ohio, ha sparato, uccidendolo, un afroamericano disarmato mentre era nel suo letto. L’incidente è stato catturato dalla body camera dei poliziotti. Donovan Lewis, 20 anni, è morto nel corso della sparatoria avvenuta intorno alle 2 del mattino di martedì in un condominio dove gli agenti in uniforme stavano eseguendo un mandato di arresto per violenza domestica, aggressione e manipolazione impropria di un’arma da fuoco. La polizia non ha precisato per chi fosse il mandato. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 1 settembre 2022) Undi Columbus, in Ohio, ha sparato,ndolo, unmentre era nel suo. L’incidente è stato catturato dalla body camera dei poliziotti. Donovan Lewis, 20 anni, è morto nel corso della sparatoria avvenuta intorno alle 2 del mattino di martedì in un condominio dove gli agenti in uniforme stavano eseguendo un mandato di arresto per violenza domestica, aggressione e manipolazione impropria di un’arma da fuoco. La polizia non ha precisato per chi fosse il mandato. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

