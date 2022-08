(Di mercoledì 31 agosto 2022)ha lavorato duramente per affermarsi come una delle giovani stelle più talentuose della WWE. Dopo essersi fatto stradaal gruppo di Johnny Gargano a NXT, continua a brillare. Le future lineup dei live event suggeriscono ora chetornerà a essere conosciuto come. Per la cronaca, questa politica anagrafica è stata portata avanti da Vince McMahon che ha avuto l’idea di abbreviare i. Lo ha fatto per molti anni per una serie di motivi. Sembra che in futuro non ci saranno molti cambiamenti nelle denazioni ora cheH è a capo del settore creativo. Ritorno alle origini Secondo rumor molto vicini alla dirigenza,utilizzerà il suo nome completo in futuro. ...

Zona_Wrestling : WWE: Austin Theory e Matt Riddle tornano ai loro nomi di battesimo grazie a Triple H - IsolaWrestling : AUSTIN THEORY RITIENE DI ESSERE IN UN’OTTIMA POSIZIONE DOPO L’ACQUISIZIONE DELLA WWE DA PARTE DI TRIPLE H - IsolaWrestling : LA WWE STA ANCORA PREPARANDO AUSTIN THEORY PER IL POSTO DI SUPERSTAR DI PUNTA - IsolaWrestling : AUSTIN THEORY DICE CHE L’UNIVERSO WWE FA SCHIFO DOPO AVER STRAPPATO IL CARTELLO DEI FAN -

World Wrestling

...degli Stati Uniti in palio con Bobby Lashley che affronta lo sfidante e Mr Money in the Bank... LOGAN PAUL IN/ Firmato nuovo contratto, sfiderà The Miz a Summerslam! (Wrestling) Spazio ...Il primo, il cui ritorno inha fatto molto discutere, avrà modo di provare a vendicarsi di The ... Un altro ritorno dopo Wresltemenia sarà quello di McAfee che, salvato da Stone Cold Stevea ... Austin Theory: "Con Triple H alla guida della WWE, sono in un'ottima posizione" Austin Theory ha lavorato duramente per affermarsi come una delle giovani stelle più talentuose della WWE. Dopo essersi fatto strada grazie al gruppo di Johnny Gargano a NXT, continua a brillare. Le f ...Austin Theory may view Clash at the Castle as the perfect time to cash in his Money in the Bank contract but he should look to Edge for inspiration.