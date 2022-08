Vignato: «Sampdoria? Penso solo al Bologna» (Di mercoledì 31 agosto 2022) Emanuel Vignato smentisce le voci di un suo passaggio alla Sampdoria: «Mi sono sempre sentito dentro al progetto Sampdoria» Emanuel Vignato, attaccante del Bologna, ha scacciato definitivamente le voci di mercato sul suo conto: il classe 2000 era finito nel mirino della Sampdoria. Ecco le dichiarazioni rilasciate dalla conferenza stampa in vista della partita con la Salernitana. DICHIARAZIONI – «Io mi sono sempre sentito dentro il progetto Bologna e a fare bene qui. Poi giorno dopo giorno c’erano sempre nuove voci, ma io sono rimasto concentrato sul Bologna. Mi aspetto di ritagliarmi uno spazio maggiore» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Emanuelsmentisce le voci di un suo passaggio alla: «Mi sono sempre sentito dentro al progetto» Emanuel, attaccante del, ha scacciato definitivamente le voci di mercato sul suo conto: il classe 2000 era finito nel mirino della. Ecco le dichiarazioni rilasciate dalla conferenza stampa in vista della partita con la Salernitana. DICHIARAZIONI – «Io mi sono sempre sentito dentro il progettoe a fare bene qui. Poi giorno dopo giorno c’erano sempre nuove voci, ma io sono rimasto concentrato sul. Mi aspetto di ritagliarmi uno spazio maggiore» L'articolo proviene da Calcio News 24.

