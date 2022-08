US Open, Nadal esordisce non al 100% ma passa il turno: ora c’è Fognini (Di mercoledì 31 agosto 2022) New York – Dopo Melbourne e Parigi, Rafael Nadal ha cominciato l’assalto anche a New York. L’ha fatto lasciato il primo set alla wild card australiana Rinky Hijikata, ma poi ha aggiustato il tiro e ha avuto la meglio in quattro set, per 4-6, 6-2, 6-3, 6-3. Rafa non ha giocato al cento per cento, ma non ne fa un dramma. È tutto parte di un percorso necessario per tornare al top dopo uno stop, che passerà anche dalla sfida di domani contro Fabio Fognini. “È stato un esordio difficile: non sono partito male, ma poi non ho sfruttato alcune occasioni nel primo set – il commento di Nadal – e mi sono un po’ innervosito. Ma era il mio primo incontro a New York dopo tre anni, nella sessione serale (era notte in Italia ndr). Non ho servito come avrei potuto, poi la situazione è migliorata e ho giocato meglio”. “Non è stata la partita perfetta, ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 31 agosto 2022) New York – Dopo Melbourne e Parigi, Rafaelha cominciato l’assalto anche a New York. L’ha fatto lasciato il primo set alla wild card australiana Rinky Hijikata, ma poi ha aggiustato il tiro e ha avuto la meglio in quattro set, per 4-6, 6-2, 6-3, 6-3. Rafa non ha giocato al cento per cento, ma non ne fa un dramma. È tutto parte di un percorso necessario per tornare al top dopo uno stop, che passerà anche dalla sfida di domani contro Fabio. “È stato un esordio difficile: non sono partito male, ma poi non ho sfruttato alcune occasioni nel primo set – il commento di– e mi sono un po’ innervosito. Ma era il mio primo incontro a New York dopo tre anni, nella sessione serale (era notte in Italia ndr). Non ho servito come avrei potuto, poi la situazione è migliorata e ho giocato meglio”. “Non è stata la partita perfetta, ...

