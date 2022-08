US Open 2022, subito fuori Osaka e Raducanu, ko anche le 3 azzurre Cocciaretto, Bronzetti e Paolini che nulla può contro Swiatek (Di mercoledì 31 agosto 2022) Si può definire come interessante la seconda giornata di match per quanto riguarda il tabellone femminile degli US Open 2022. Sui campi di Flushing Meadows, infatti, abbiamo assistito a ben 32 incontri e, gioco forza, gli spunti non sono mancati. Incominciamo dalle italiane, erano in scena in tre. Jasmine Paolini era opposta alla numero 1 del ranking, la formidabile polacca Iga Swiatek, e non ha racimolato che 2 games (26 06), quindi Elisabetta Cocciaretto non ha potuto nulla contro la bielorussa Aljaksandra Sasnovi?, mentre è sfortunata Lucia Bronzetti che, contro la padrona di casa Lauren Davis, ha dovuto alzare bandiera bianca sul 5-4 del terzo set dopo una battaglia di tre ore. Passando al resto del tabellone fanno notizia i ko ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 agosto 2022) Si può definire come interessante la seconda giornata di match per quanto riguarda il tabellone femminile degli US. Sui campi di Flushing Meadows, infatti, abbiamo assistito a ben 32 incontri e, gioco forza, gli spunti non sono mancati. Incominciamo dalle italiane, erano in scena in tre. Jasmineera opposta alla numero 1 del ranking, la formidabile polacca Iga, e non ha racimolato che 2 games (26 06), quindi Elisabettanon ha potutola bielorussa Aljaksandra Sasnovi?, mentre è sfortunata Luciache,la padrona di casa Lauren Davis, ha dovuto alzare bandiera bianca sul 5-4 del terzo set dopo una battaglia di tre ore. Passando al resto del tabellone fanno notizia i ko ...

