Scoppio in un rimorchiatore al porto di Crotone | tre i morti

(Di mercoledì 31 agosto 2022)(ITALPRESS) – Incendio ed esplosione in unattraccato sulla banchina aldi. Il bilancio è di tre. Una quarta persona ferita è stata trasportata in ospedale e una quinta è rimasta coinvolta in modo superficiale.L'esplosione sarebbe avvenuta all'interno della sala macchina dell'imbarcazione attraccata per manutenzione. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per domare le fiamme, oltre ai mezzi di soccorso. – foto: Vigili del Fuoco (ITALPRESS).

Il rimorchiatore era impegnato in attività di servizio alle piattaforme per l'estrazione di gas metano al largo della costa di Crotone.