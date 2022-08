Scava nel giardino della sua casa e trova lo scheletro di un dinosauro. Gli esperti: "Potrebbe essere l'esemplare più grande del mondo" (Di mercoledì 31 agosto 2022) I paleontologi hanno appurato che l'ossatura ritrovata tutta integra - comprese vertebre e costole - apparteneva a un sauropode brachiosauri, vissuto circa 145 milioni di anni fa. Sulla base dei resti ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 31 agosto 2022) I paleontologi hanno appurato che l'ossatura rita tutta integra - comprese vertebre e costole - apparteneva a un sauropode brachiosauri, vissuto circa 145 milioni di anni fa. Sulla base dei resti ...

1129_ali : Scava nel proprio giardino per costruirsi la casa e scopre un’intera gabbia toracica (con le...… - HatProgrammers : Scava nel proprio giardino per costruirsi la casa e scopre un’intera gabbia toracica (con le...… - INGFiore2 : RT @Fabio_DeBunker: La seconda puntata dell'inchiesta sulla #LobbyNera è ancor peggio della prima: più si scava a fondo nel pozzo, più esce… - effepuntatoeffe : i nessi causali, non si scava nel profondo. Presenta alcune mancanze come la mancata menzione al trattato del Quiri… - joe68rn : @Rossana_81 Bellissimo, il nome decidilo tu, scava nel tuo cuore -