Sampdoria - Lazio, Marchisio scatena i social sul rigore negato a Quagliarella (Di mercoledì 31 agosto 2022) Episodio controverso nel corso del primo tempo di Sampdoria - Lazio : un lieve contatto tra Milinkovic - Savic e Quagliarella nell'area biancoceleste accende le proteste dell'attaccante blucerchiato ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 31 agosto 2022) Episodio controverso nel corso del primo tempo di: un lieve contatto tra Milinkovic - Savic enell'area biancoceleste accende le proteste dell'attaccante blucerchiato ...

telodogratis : In campo Sampdoria-Lazio 0-1 e Udinese-Fiorentina 1-0 LIVE - laziopress : ?? 59'| Occasione per la #Sampdoria in area di rigore della #Lazio. #Milinkovic riconquista la palla. #SampdoriaLazio ?????????? 0-1 #SerieA - AlabazProno : +1.5 but match 1.40 entre la Lazio et la Sampdoria. - Rincondecurvero : Sampdoria - LAZIO (31/8/2022) #rdc #sampdoria #lazio #seriea #ultras #italia - LCKekkoDL98 : RT @FGiallorossa: Giocatore della Lazio a terra da 2 minuti (intanto la Lazio attaccava), Aureliano ferma il gioco quando in attacco c'è la… -