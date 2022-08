Postepay | ultimo mese | molti ancora ignorano il servizio

intobIivion : Se quei quattro stronzi mi escono le date italiane all'improvviso e mi costringono a ricaricare la postepay all'ult… -

OptiMagazine

... a proposito di problemi con l'app Poste Italiane che non funziona , senza dimenticare quella relativa al servizio. Effettivamente, come avvenuto in occasione dell'articolo a tema ...Se nel nucleo è presente un componente inabile, non è necessario che quest'abbia compiuto i ... Il beneficiario riceverà l'assegno mensile caricato su una cartarilasciata al momento ... Di nuovo non funziona app Poste Italiane e PostePay oggi 31 agosto Dal 1° settembre gli Uffici Postali della provincia di Rimini tornano ad essere disponibili secondo i consueti orari di apertura per il ritiro della pensione. Le pensioni, anche questo mese, saranno a ...TERAMO – Poste Italiane comunica che da domani, giovedì 1 settembre, in concomitanza con il primo giorno di pagamento delle pensioni, tutti i 93 uffici postali di Teramo e provincia saranno ...