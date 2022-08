Pallanuoto, Europei Spalato 2022: Settebello in scioltezza, Georgia annientata 18-8 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il Settebello di Sandro Campagna, dopo l’agevole successo nella gara d’esordio con la Slovacchia, continua a vincere e convincere. I vicecampioni del mondo si sbarazzano anche delle Georgia rifilandole un netto e perentorio 16-7, nel match valevole per la seconda giornata del girone A agli Europei 2022 in corso di svolgimento a Spalato. Un successo che vale il primato nel raggruppamento insieme al Montenegro, prossimo avversario. RISULTATI E CLASSIFICHE TABELLONE E ACCOPPIAMENTI Pallanuoto, REGOLAMENTO QUALIFICAZIONI OLIMPIADI PARIGI 2024 RIVIVI IL LIVE DEL MATCH Gli azzurri si rendono protagonisti di un buon avvio di gara, tanto da realizzare subito un immediato doppio vantaggio con Luca Damonte e Luca Marziali. In seguito ad un botta e risposta tra Saric e Marziali, la formazione ... Leggi su sportface (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ildi Sandro Campagna, dopo l’agevole successo nella gara d’esordio con la Slovacchia, continua a vincere e convincere. I vicecampioni del mondo si sbarazzano anche dellerifilandole un netto e perentorio 16-7, nel match valevole per la seconda giornata del girone A agliin corso di svolgimento a. Un successo che vale il primato nel raggruppamento insieme al Montenegro, prossimo avversario. RISULTATI E CLASSIFICHE TABELLONE E ACCOPPIAMENTI, REGOLAMENTO QUALIFICAZIONI OLIMPIADI PARIGI 2024 RIVIVI IL LIVE DEL MATCH Gli azzurri si rendono protagonisti di un buon avvio di gara, tanto da realizzare subito un immediato doppio vantaggio con Luca Damonte e Luca Marziali. In seguito ad un botta e risposta tra Saric e Marziali, la formazione ...

