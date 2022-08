Oroscopo della settimana dal 5 settembre all’ 11 settembre

Leggi su tuacitymag

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Continua in questo nuovo mese il walzer delle stelle in cielo. Anche per i prossimi giorni l’ ci preannuncia grandi novità e cambiamenti di energia per tutti i dodici segni zodiacali. Vediamo nel dettaglio cosa possiamo aspettarci. Il cielo dell’prossima Non bastavano i grandi ‘traslochi’ delle stelle nei giorni scorsi? Pare di no, perché dopo il Sole, Marte e Mercurio, questasarà la brillante Venere a cambiare momentaneamente residenza, salutando il fuoco del Leone e anche, simbolicamente, l’estate bollente che lentamente ci lasciamo alle spalle ed entrando in Vergine, un segno che le è piuttosto congeniale. Qui Venere che governa le energie sulle relazioni interpersonali, i sentimenti, ma anche la piccola fortuna quotidiana, assorbe caratteristiche di razionalità e ordine, ...