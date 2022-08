Navas al Napoli è ancora possibile? Dalla Francia smentiscono: pronto un altro futuro per lui! (Di mercoledì 31 agosto 2022) Non è detta ancora l’ultima parola per Keylor Navas al Napoli. La trattativa per lui va avanti oramai da settimane fra le difficoltà incontrate per liberare il calciatore dal ricco contratto col Psg, in scadenza nel 2024. Il costaricano infatti sarebbe disposto a rinunciare a questo solo a patto di poter percepire, fra buonuscita percepita dal vecchio club e ingaggio strappato al nuovo club, la stessa somma che gli spetterebbe da contratto con i parigini per i prossimi due anni (un totale pari all’incirca a 18 milioni di euro). Foto: Getty Images- Keylor Navas Dalla Francia gelano il Napoli: Navas resta al Psg? Le notizie italiane di stamattina fanno filtrare la volontà del Napoli di non mollare ancora la ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 31 agosto 2022) Non è dettal’ultima parola per Keyloral. La trattativa per lui va avanti oramai da settimane fra le difficoltà incontrate per liberare il calciatore dal ricco contratto col Psg, in scadenza nel 2024. Il costaricano infatti sarebbe disposto a rinunciare a questo solo a patto di poter percepire, fra buonuscita percepita dal vecchio club e ingaggio strappato al nuovo club, la stessa somma che gli spetterebbe da contratto con i parigini per i prossimi due anni (un totale pari all’incirca a 18 milioni di euro). Foto: Getty Images- Keylorgelano ilresta al Psg? Le notizie italiane di stamattina fanno filtrare la volontà deldi non mollarela ...

DiMarzio : .@sscnapoli: le ultime su #CristianoRonaldo, #Navas e la cessione di #FabianRuiz al @PSG_inside #calciomercato… - anperillo : Alex #Meret dovrebbe restare al #Napoli, perché #Navas non vuole rinunciare all’intera buonuscita chiesta al #Psg.… - calciomercatoit : ?? - TOSADORIDANIELA : RT @AnnaMariaDeFalc: Buongiorno da #Napoli Ultimo giorno di fantamercato, finalmente ed il lavoro della mia @sscnapoli è stato eccellente.… - stefanobuffardi : @AlfredoPedulla buongiorno. Come immaginavo la trattativa Navas è finita come quella di Ochoa e, a ritroso, come qu… -