Napoli-Lecce 1-1 | Elmas illude | l' eurogol di Colombo gela gli azzurri

DIRETTA(RISULTATO 1 - 1): OSIMHEN SFIORA IL GOL Ilinizia il secondo tempo con Zielinski e Lobotka in campo al posto di Raspadori e Ndombele, al 4 subito ottima parata di Falcone su una ...Il turnover per riprendere la vetta: come previsto, Spalletti cambia ilcontro il: sei volti nuovi per rispondere alla Roma. Gli azzurri cominciano arrembanti, cercando di trovare i giusti equilibri tra chi ha giocato di meno e chi di più. I salentini non ...SPALLETTI VOTO 5.5: il suo Napoli soffre la personalità e l'entusiasmo del Lecce. Prevedibile dato che i giallorossi non hanno mai lesinato sforzi in questa Serie A. Con i cambi si rifà, favorito ...Le pagelle di Napoli-Lecce 1-1, match della quarta giornata di Serie A 2022/2023. Succede di tutto nel primo tempo. La prima occasione è del Lecce: Di Francesco al 25' guadagna un rigore per fallo di ...