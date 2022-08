Morto Gorbaciov | Zingaretti | “Se ne va un pezzo di Storia del Novecento”

(Di mercoledì 31 agosto 2022) ROMA – “Con la scomparsa dise ne va undidel. Un uomo del dialogo che ha disegnato un nuovo destino per milioni di persone, nel nome della pace e di una nuova idea delle relazioni internazionali”. E’ quanto scrive sul suo canale Telegram il presidente della Regione Lazio, Nicola(foto), ex segretario nazionale del Partito Democratico. L'articolo L'Opinionista.

RaiTre : È morto Mikhail #Gorbaciov ultimo presidente dall'Unione Sovietica. Protagonista della scena mondiale, alla fine de… - Agenzia_Ansa : FLASH | E' morto Mikhail Gorbaciov #ANSA - fanpage : Mikhail #Gorbaciov è morto all’età di 92 anni, ha riferito il Central Clinical Hospital di Mosca. La conferma dell’… - salidaparallela : RT @di_reddito: È morto un mito, Mikhail #Gorbaciov ?? - vignettisti : Mikhail #Gorbaciov, ultimo leader dell'Unione Sovietica, è morto all'età di 91 anni, dopo una grave e prolungata ma… -

" Mikhail Sergeevichquesta sera dopo una grave e lunga malattia", così una breve nota resa pubblica dalla Tass ha annunciato la morte a 91 anni di uno dei leader più importanti dell'ultima parte del ...ha svenduto i valori del socialismo, i valori di un popolo, e per questo è diventato nemico di quel popolo. Non è un caso che venga celebrato solo dall'Occidente. Di lui si ricorderà solo ...Riguardo la morte di Gorbaciov, António Guterres sottolinea il contributo dell'ultimo leader sovietico alla fine della Guerra Fredda ...ROMA - "Con la scomparsa di Gorbaciov se ne va un pezzo di Storia del Novecento. Un uomo del dialogo che ha disegnato un nuovo destino per milioni di ...