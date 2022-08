Monza: ai domiciliari, non sopporta più la moglie e chiede di tornare in carcere (Di mercoledì 31 agosto 2022) Milano, 31 ago. (Adnkronos) - Era stato condannato a 6 anni di reclusione che aveva chiesto di poter scontare ai domiciliari, in casa della donna con la quale conviveva insieme alla figlia di sei anni e all'altra figlia che la donna aveva avuto da una precedente relazione. Ma gli sono bastati soli cinque mesi per spingerlo a chiedere ai carabinieri di poter tornare in carcere perché non sopportava più quella situazione. E' accaduto a un 41enne salvadoregno residente a Seregno, piccolo comune della Brianza. L'uomo, con svariati precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, era stato condannato in via definitiva per rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali commessi a Milano nel 2013; pena alla quale si erano sommate altre pene concorrenti per un totale di 6 anni di reclusione ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Milano, 31 ago. (Adnkronos) - Era stato condannato a 6 anni di reclusione che aveva chiesto di poter scontare ai, in casa della donna con la quale conviveva insieme alla figlia di sei anni e all'altra figlia che la donna aveva avuto da una precedente relazione. Ma gli sono bastati soli cinque mesi per spingerlo are ai carabinieri di poterinperché nonva più quella situazione. E' accaduto a un 41enne salvadoregno residente a Seregno, piccolo comune della Brianza. L'uomo, con svariati precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, era stato condannato in via definitiva per rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali commessi a Milano nel 2013; pena alla quale si erano sommate altre pene concorrenti per un totale di 6 anni di reclusione ...

CorriereUmbria : +++ Ai domiciliari, chiede di tornare in carcere perché non sopporta la moglie: accontentato #monza #carcere… - napolista : Monza-Udinese, sei arresti tra i tifosi per rissa aggravata Si tratta di tre ultras del Monza e tre dell’Udinese.… - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: ?? Violenza ultrà dopo Monza-Udinese, 6 arresti. Gli scontri, dopo la partita di campionato di venerdì allo stadio Brianteo.… - TgrRaiFVG : ?? Violenza ultrà dopo Monza-Udinese, 6 arresti. Gli scontri, dopo la partita di campionato di venerdì allo stadio… - Carmela_oltre : RT @TgrRai: Scontri dopo #MonzaUdinese: arrestati 6 tifosi, tre del @ACMonza e tre dell'@Udinese_1896. Per 4 di loro sono stati disposti i… -