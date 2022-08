Juventus Spezia LIVE | riscaldamento in corso | le scelte ufficiali

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Allo stadio Allianz, il match valido per la 4ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Allianz,si affrontano nel match valido per la 4ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio ore 20.45 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino(4-3-3): Szczesny; Danilo, Gatti, Bremer, De Sciglio; Miretti, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kean. All. Allegri. A disp. Pinsoglio, Perin, Alex Sandro, Rugani, McKennie, Kostic, Zakaria, Fagioli, Milik, Di Maria, Soulè(3-5-2): ...

forumJuventus : #JuveSpezia, oggi ore 20,45. Formazioni GdS: 'Allegri verso il 4-3-3 con Miretti, Locatelli e Rabiot in mezzo al ca… - Paroladeltifoso : Serie A – Le formazioni ufficiali di Juventus-Spezia - CalcioPillole : #JuventusSpezia e #NapoliLecce, le formazioni ufficiali dei match delle 20.45. - juventusguate : Se viene el Juventus-Spezia. #ForzaJuve #FinoAllaFine - selcuksports14 : Arsenal - Aston villa Manchester City - Not forest Juventus - Spezia -

Commenta per primo(4 - 3 - 3): Szczesny; Danilo, Gatti, Bremer, De Sciglio; Miretti, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kean.: in attesaPer la terza stagione consecutiva,si affrontano in Serie A nel corso delle prime sei giornate, dopo il 2020/21 (alla sesta) e il 2021/22 (alla quinta) - in entrambe queste gare del ...JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Gatti, Bremer, De Sciglio; Miretti, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kean SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Hristov, Kiwior, Nikolau; Holm, Kovalenko, Bourabia, Bast ...Sono state rese note le formazioni di Juventus-Spezia, match valido per la quarta giornata di Serie A in programma alle 20.45.