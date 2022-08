Juve: preso il figlio di Suazo, ex Inter (Di mercoledì 31 agosto 2022) La Juventus ha preso per il settore giovanile l'attaccante Luis Gabriel Suazo (figlio di David, ex Inter e Cagliari), che rinforza la squadra... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 31 agosto 2022) Lantus haper il settore giovanile l'attaccante Luis Gabrieldi David, exe Cagliari), che rinforza la squadra...

junews24com : Infortunio Chiesa: la Juve ha preso questa decisione sul rientro. Novità - - Criticone4 : @RobertoJ10ADP @jovinco82 Va che é da quando c'è Allegri che non vinciamo manco un trofeo, ricordo che lo scudetto… - lakakadonkey : RT @monzani_lorena: @lucacohen @DONStePIOLI Hai le fette di salame negli occhi per non accorgerti che Roma Juve Napoli Inter Lazio ci sono… - Finc_96 : @EnricoTurcato @andre_bernaz Però quando l'Inter ingaggio Conte e Lukaku si disse subito che doveva essere scudetto… - catocate : @4Harrier @hutilo3434 @sneak4ndstyle @GiorgioPasta @marifcinter siccome è kostic e l ha preso la juve ora sa anche… -