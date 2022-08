Daspo per il rapper Niko Pandetta: è indagato per una sparatoria fuori da una discoteca di Catania (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ancora guai per il rapper Niko Pandetta. Il questore di Catania ha applicato nei confronti dell’artista catanese classe ’91 – già protagonista della cancellazione di decine di suoi live programmati nel corso dell’estate per motivi di ordine e sicurezza pubblica e per l’esaltazione che farebbe nei suoi testi di contesti criminali e mafiosi – il cosiddetto Daspo Willy. La misura è stata emanata a margine di un’indagine condotta dalla polizia su una violenta rissa, sfociata poi in una sparatoria, avvenuta all’esterno del noto locale di Catania Ecs Dogana, alla fine dello scorso aprile, in cui Pandetta sarebbe coinvolto. Il Daspo è stato applicato anche ad altre cinque persone tra i 19 e i 28 anni, nei confronti dei quali il provvedimento ... Leggi su open.online (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ancora guai per il. Il questore diha applicato nei confronti dell’artista catanese classe ’91 – già protagonista della cancellazione di decine di suoi live programmati nel corso dell’estate per motivi di ordine e sicurezza pubblica e per l’esaltazione che farebbe nei suoi testi di contesti criminali e mafiosi – il cosiddettoWilly. La misura è stata emanata a margine di un’indagine condotta dalla polizia su una violenta rissa, sfociata poi in una, avvenuta all’esterno del noto locale diEcs Dogana, alla fine dello scorso aprile, in cuisarebbe coinvolto. Ilè stato applicato anche ad altre cinque persone tra i 19 e i 28 anni, nei confronti dei quali il provvedimento ...

mauroberruto : Non è questione relativa a #Firenze, a #Napoli o a #Spalletti. Dovunque e con chiunque c’è un’unica soluzione:… - cifra73 : All'uscita... - salernotoday : Blitz all'Arechi, Daspo Urbano e divieto di ritorno per i parcheggiatori abusivi - tuttonapoli : Da Firenze - Daspo in arrivo anche per un tifoso del Napoli: il motivo - Gianluc54410558 : @N_i_c_o_la @BrunoGiannarel1 @dettalauretta Da molti anni e vale pure per lo stadio ma ti sconsiglio di nascondere… -