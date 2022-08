Crotone, esplosione al porto: tre morti (Di mercoledì 31 agosto 2022) Un'esplosione su una motonave nel porto di Crotone ha provocato la morte di tre persone e almeno due feriti: lo scoppio è avvenuto all'interno della sala macchina di una imbarcazione maltese in ... Leggi su leggo (Di mercoledì 31 agosto 2022) Un'su una motonave neldiha provocato la morte di tre persone e almeno due feriti: lo scoppio è avvenuto all'interno della sala macchina di una imbarcazione maltese in ...

fanpage : ?? Esplosione nel porto di Crotone. Ci sono almeno 3 vittime - vigilidelfuoco : ?? #Crotone, intervento #vigilidelfuoco in corso dalle 17:50 nel porto per #incendio ed #esplosione in un rimorchiat… - vigilidelfuoco : ?? #Crotone #esplosione #rimorchiatore, spento l’#incendio, #vigilidelfuoco entrati nell’imbarcazione. Non sono stat… - am3rica45 : RT @rtl1025: ??Ci sono anche quattro dispersi, oltre ai tre morti già accertati, per l'esplosione di un container su un rimorchiatore ormegg… - BabbaiFabry : RT @Virus1979C: DURANTE LA SALDATURA DI UN CONTAINER. Tragedia sul lavoro, tre morti e due feriti nell’esplosione su un rimorchiatore a Cro… -