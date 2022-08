Cordoglio da tutto il mondo per Gorbaciov. Ma dal Cremlino arriva solo uno scarno comunicato (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ha suscitato grade commozione in tutto il mondo la notizia della scomparsa di Mikhail Gorbaciov, morto nella notte all’età di 91 anni al Central Clinical Hospital dove si trovava ricoverato da tempo. Da Biden a Putin, non c’è stato leader che non abbia espresso una parola di Cordoglio, sebbene proprio Mosca si sia mostrata piuttosto fredda. Estremamente scarno il messaggio diffuso nella notte dal Cremlino, affidato al portavoce Dmitry Peskov: «Vladimir Putin esprime profondo Cordoglio per la morte di Mikhail Gorbaciov, in mattinata invierà un telegramma di condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici». Una freddezza riscontrata anche nel modo in cui i tg russi hanno dato la notizia. Biden: «Ha sposato la democrazia, dopo decenni di brutale ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ha suscitato grade commozione inilla notizia della scomparsa di Mikhail, morto nella notte all’età di 91 anni al Central Clinical Hospital dove si trovava ricoverato da tempo. Da Biden a Putin, non c’è stato leader che non abbia espresso una parola di, sebbene proprio Mosca si sia mostrata piuttosto fredda. Estremamenteil messaggio diffuso nella notte dal, affidato al portavoce Dmitry Peskov: «Vladimir Putin esprime profondoper la morte di Mikhail, in mattinata invierà un telegramma di condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici». Una freddezza riscontrata anche nel modo in cui i tg russi hanno dato la notizia. Biden: «Ha sposato la democrazia, dopo decenni di brutale ...

